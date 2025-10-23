Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su jednu od najlošijih utakmica poslednjih godina u Evropi.

Zvezda je poražena u Bragi, praktično bez ispaljenog metka.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Svestan toga je i Rade Krunić. Fudbaler crveno-belih je bio prilično samokritičan posle utakmice.

"Kilavo smo ušli u utakmicu, mislim da se to odrazilo na našu igru u nastavku. Na ovakvim gostovanjima je jako bitno ući "nabrijan", spreman za svaki duel i svaku loptu. Ušli smo kao da nismo imali želje. Mene je iskreno sramota. Mislim da sve nas treba da bude sramota što smo ovako predstavljali Crvenu zvezdu. Ovo ne sme da se dešava", poručio je Krunić u izjavi za TV Arena.

Crvena zvezda je posle tri kola na jednom osvojenom bodu, a u narednom kolu 6. novembra dočekuje Lil.

Marko Arnautović Izvor: Kurir