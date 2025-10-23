Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Bragi u utakmici 3. kola Lige Evrope.

1/12 Vidi galeriju Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Crveno-beli su bili prilično očajni u ovoj utakmici, o čemu je govorio Rade Krunić posle meča.

Pitanje: Da li smatrate da je ovo jedna od najslabijih partija Crvene zvezde?

"Iskreno, ne mogu da se setim. Poraz je težak. U svakom slučaju nije bilo dobro. Da li je jedna od najslabijih ne bih znao da kažem".

Pitanje izveštača Kurira: Crvena zvezda je do povrede Marka Arnautovića delovala pristojno, posle se raspala. Šta se desilo?

"Pred samu utakmicu pričali smo o planu igre. Od Brage smo mogli da očekujemo da ima hitre i brze igrače. Igraju mnogo jak presing. Probali smo to u pripremi utakmice, danas se videlo da nismo mogli da odgovorimo na sve to. Možda i ključno je to, mi smo napravili samo pet faulova tokom cele utakmice. Bili smo daleko od igrača, nismo preuzimali odgovornost. Sa druge strane, odluke koje smo donosili nisu bile kako treba. Toliko smo grešili u pasovima... Moj utisak je, svaki put kad smo hteli da izađemo visoko i da igramo sa Bragom, utisak je bio da smo stalno bili daleko od igrača i da nismo imali pritisak. Lako su rešavali i epilog je ovaj."

Pitanje: Kakva je situacija sa Markom Arnautovićem? Jeste li govorili igračima da "tuku" igrače Brage kada ste videli da nema dovoljno faulova?

"Što se tiče Marka, dobio je jak udarac u butinu. Da li je povređen nerv, osetio je jaku bol. Videćemo sutra, biće snimak, pa ćemo videti stepen povrede. Uplašio sam se da nije koleno u pitanju, mislim da nije, već samo kontuzija mišića.

Danas ste videli fudbal koji igra Braga, snažan fudbal, presing, agresivan, to je savremeni fudbal. Morate da izlazite u kontakt, mi smo danas bili predaleko. Zašto nismo, to moram da vidim sa svojim igračima."

Vladan Milojević o uzroku poraza Crvene zvezde u Bragi Izvor: Kurir

Pitanje: Utisak je da igrači nisu nikad igrali tako ravnodušno.

"Mogu da se složim sa vama. Uopšte nije bio plan i nije delovalo da će biti tako. Ne mogu sad da vam kažem koji je razlog jer je i meni nepoznat razlog. Ja sam najmanje to očekivao. Braga me nije iznenadila. Pripremali smo utakmicu, Braga je radila apsolutno što radi svaku utakmicu. Svakako ću morati da popričam sa igračima."

Pitanje: Posle svih problema koje ste pomenuli večeras, vidite li vi rešenje i koje je to sa postojećim sastavom?

"Sigurno je da su problemi tu da se rešavaju. Napravićemo analizu i videti zašto i kako smo odigrali tako kako smo odigrali. Rekao sam i pre utakmice da mi ekipa bude u svakoj utakmici bolja. Danas nije bilo tako. Ostaje nam da treniramo, radimo i rešimo ovaj problem."