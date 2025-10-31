Navijače Partizana je interesovalo zašto najveće letošnje pojačanje nije ulazilo u igru
ZAŠTO DŽABARI PARKER NIJE IGRAO? Sve grobare muči ovo pitanje, a Obradović odgovorio u 3 reči
Košarkaši Partizana bili su lišeni pomoći Džabarija Parkera u porazu od Barselone.
Iako je bio u protokolu, košarkaš Partizana nije ulazio u igru protiv doskorašnjeg kluba.
Navijače Partizana je interesovalo zašto najveće letošnje pojačanje nije ulazilo u igru, a to je pitanje bilo postavljeno i Željku Obradoviću.
"Sve je ok", bio je kratak trener Partizana na pitanje, da li je sve ok sa Parkerom.
Ostaje zaključak da je trenerova odluka da Parker ne ulazi u igru.
