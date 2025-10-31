Slušaj vest

Košarkaši Partizana bili su lišeni pomoći Džabarija Parkera u porazu od Barselone.

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Iako je bio u protokolu, košarkaš Partizana nije ulazio u igru protiv doskorašnjeg kluba.

Navijače Partizana je interesovalo zašto najveće letošnje pojačanje nije ulazilo u igru, a to je pitanje bilo postavljeno i Željku Obradoviću.

"Sve je ok", bio je kratak trener Partizana na pitanje, da li je sve ok sa Parkerom.

Ostaje zaključak da je trenerova odluka da Parker ne ulazi u igru.

