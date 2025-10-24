Slušaj vest

Fudbaleri PAOK-a su kao gosti pobedili Lil rezultatom 4:3 u 3. kolu Lige Evrope, a Živković je bio dvostruki strelac za grčki tim.

A, osim što je direktnim učinkom doprineo pobedi PAOK-a, kapiten ovog tima je na utakmici u Francuskoj došao do ozbiljnog, istorijskog poduhvata.

Živković je u Solun stigao 2020. godine, nakon četiri godine igranja za Benfiku. Od starta je bio važan član PAOK-a, a vremenom je stigao i do kapitenske trake.

Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

Utakmica protiv Lila je bila njegova 60 u crno-belom dresu grčke ekipe kada je reč o evropskim takmičenjima i po tome se Srbin izjednačio sa Dimitrisom Salpingidisom na prvom mestu liste fudbalera sa najviše nastupa u UEFA takmičenjima u istoriji kluba.

Dakle, bila je to istorijska noć za Živkovića, a još jedna ga čeka 6. novembra kada će oboriti rekord Salpingidisa na utakmici protiv Jang Bojsa u 4. kolu.

Ne propustiteFudbalISPLIVAO SNIMAK IZ SVLAČIONICE, OVO JE DA SE NAJEŽIŠ! Srbin zagrmeo kao nikad dosad - okupio saigrače, pa im održao emotivan govor koji će se pamtiti! VIDEO
slovenia-serbia-234765.jpg
FudbalREPREZENTATIVAC SRBIJE SA LEPOM GRKINJOM DOBIO DRUGO DETE! Dao gol u velikom derbiju, pa odjurio u porodilište! (FOTO)
Andrija Živković
FudbalŽIVKOVIĆ BAŠ NE VOLI OLIMPIJAKOS: Srpski reprezentativac doneo 3 boda PAOK-u sedmim golom protiv omraženog rivala
Andrija Živković, PAOK
FudbalEMOTIVNO, ISKRENO I SPONTANO! FSS dodelio Dijamantske i Zlatne lopte igračima koji godinama pišu istoriju srpskog fudbala!
FSS 10.jpg

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram