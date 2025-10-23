Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić



Trener Karlos Visens bio je veoma zadovoljan posle trijumfa Brage nad Crvenom zvezdom (2:0) u trećem kolu Lige Evrope.

Španac Karlos Visens koji je dugo niz godina bio član stručnog štaba Mančester sitija i čovek od poverenja Pepa Gvardiole sa osmehom je komentarisao pobedu nad Crvenom zvezdom.

- Zadovoljan sam sa utakmicom koji smo dobili, bilo je mnogo duela "jedan na jedan" koje smo rešili u svoju korist. Braga ima dobru školu fudbala, i mladi igrači su prava zamena za one koji su bili povređeni, što meni mnogo znači - rekao je Karlos Visens , koji je kurtoazno pohvalio i rivala:

- Zvezda ima dobar tim, kvalitetne igrače. I zato sam još više zadovoljan sa ovom pobedom! Ovo su vrlo važna tri boda za nas i to je bio plan, pred utakmicu sa Crvenom zvezdom.

Karlos Visens Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Braga ima maksimalan učinak posle tri kola Lige Evrope, a portugalski klub nije primio nijedna gol u ovom UEFA takmičenju.

1/12 Vidi galeriju Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia