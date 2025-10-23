Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić


Trener Karlos Visens bio je veoma zadovoljan posle trijumfa Brage nad Crvenom zvezdom (2:0) u trećem kolu Lige Evrope.

Španac Karlos Visens koji je dugo niz godina bio član stručnog štaba Mančester sitija i čovek od poverenja Pepa Gvardiole sa osmehom je komentarisao pobedu nad Crvenom zvezdom.

- Zadovoljan sam sa utakmicom koji smo dobili, bilo je mnogo duela "jedan na jedan" koje smo rešili u svoju korist. Braga ima dobru školu fudbala, i mladi igrači su prava zamena za one koji su bili povređeni, što meni mnogo znači - rekao je Karlos Visens , koji je kurtoazno pohvalio i rivala:

- Zvezda ima dobar tim, kvalitetne igrače. I zato sam još više zadovoljan sa ovom pobedom! Ovo su vrlo važna tri boda za nas i to je bio plan, pred utakmicu sa Crvenom zvezdom.

Karlos Visens
Karlos Visens Foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić

Braga ima maksimalan učinak posle tri kola Lige Evrope, a portugalski klub nije primio nijedna gol u ovom UEFA takmičenju.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Ne propustiteFudbalSRAMOTA! SAMO JE JEDAN IGRAČ ZVEZDE ZASLUŽIO PRELAZNU OCENU: Rodrigao i Učena kao početnici, Radonjić odigrao najslabiji meč
FK Crvena zvezda
FudbalFUDBALER ZVEZDE BRUTALNO ISKREN: Kilavo smo ušli u utakmicu! Mene je iskreno sramota
Rade Krunić, Braga, Crvena zvezda
Fudbal"DONOSILI SMO LOŠE ODLUKE..." Milojević posle poraza od Brage govorio i o povredi Arnautovića
Vladan Milojević
FudbalJOŠ JEDNA VELIKA GREŠKA CRVENO-BELIH I PONOVO JEFTINO PRIMLJEN GOL! Pogledajte kako je Braga duplirala prednost protiv Zvezde! VIDEO
profimedia-1047647486.jpg

Novak Đoković Crvena zvezda Delije Izvor: Kurir