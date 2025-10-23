Slušaj vest

Portal 24sata.hr je objavio da se on nalazi u teškom stanju nakon što je doživeo moždani udar, a dodaje se da je njemu pozlilo posle treninga u sredu uveče. Usledila je hitna operacija, a u međuvremenu su stigle oprečne informacije o nejgovom zdravstvenom stanju.

Njegov klub je objavio da je preminuo, ali su sa hrvatskog portala to demantovali.

- Bivši fudbaler i trener Josip Lukačević (41) bori se za život. Iako je njegov UFC Croatia Salzburg objavio kako je preminuo, saznajemo kako je Lukačević i dalje živ, ali u teškom stanju. Prema prvim informacijama, pretpreo je moždani udar i kritično je - napisali su na početku objave na portalu 24sata.hr.

Josip Lukačević je rođen 3. novembra 1983. godine u Brčkom, a karijeru je počeo u Orašju. Za Hajduk je odigrao četiri prijateljske utakmice, a najviše se pokazao u Cibaliji i Osijeku, gde je na 78 utakmica nastupio u HNL-u.

Pored toga je nastupao u Bosni i Hercegovini, Rusiji, a karijeru je završio tamo gde je i započeo - u Orašju. Ima jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.