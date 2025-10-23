Crveno-beli su osvojili samo jedan bod u prva tri kola
Fudbal
CRVENA ZVEZDA PRI DNU: Ovako izgleda tabela Lige Evrope posle trećeg kola
Odigrane su sve utakmice 3. kola Lige Evrope.
Crvena zvezda je poražena u Bragi, pa je ostala na jednom osvojenom bodu.
Posle kompletnog kola, crveno-beli se nalaze na 30. poziciji. Jedan bod su osvojili još Malme i Makabi Tel Aviv, a lošiji su samo Nica, Salcburg, Utreht i Rendžers, koji nemaju nijedan bod.
Standings provided by Sofascore
Maksimalan učinak imaju tri ekipe, Mitjiland, Braga i Lion.
Naredni Zvezdin rival, ekipa Lila ima sedam bodova.
