Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su drugi poraz u Ligi Evrope.

Crveno-beli su u utakmici 3. kola poraženi u Bragi rezultatom 2:0 (1:0) i ostali na jednom osvojenom bodu.

Golove za Bragu su postigli Fran Navaro u 22. minutu i Mario Dorgeleš u 72. minutu.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Crveno-beli su prikazali više nego bledu partiju na stadionu "Munisipal", poznatijem kao "Kamenolom". Bez energije, brzine, prilično apatično su odigrali i doživeli apsolutno zaslužen poraz.

Za one koji su propustili utakmicu - pogledajte najzanimljivije detalje i golove sa meča Brage i Zvezde:

