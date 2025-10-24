Crvena zvezda poražena je od Brage sa 2:0, a ovo su najzanimljiviji detalji sa meča
VEČE ZA ZABORAV OČAJNE ZVEZDE! Za one koji nisu gledali utakmicu: Evo kako je četa Vladana Milojevića poražena od Brage (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su drugi poraz u Ligi Evrope.
Crveno-beli su u utakmici 3. kola poraženi u Bragi rezultatom 2:0 (1:0) i ostali na jednom osvojenom bodu.
Golove za Bragu su postigli Fran Navaro u 22. minutu i Mario Dorgeleš u 72. minutu.
Crveno-beli su prikazali više nego bledu partiju na stadionu "Munisipal", poznatijem kao "Kamenolom". Bez energije, brzine, prilično apatično su odigrali i doživeli apsolutno zaslužen poraz.
Za one koji su propustili utakmicu - pogledajte najzanimljivije detalje i golove sa meča Brage i Zvezde:
