Karsonu je ovog leta istekao ugovor sa Sitijem, koji je napustio posle šest godina i osvojene četiri titule u Premijer ligi i Lige šampiona.

- Posle neverovatnog putovanja među stativama, vreme je da ostavim rukavice. Fudbal mi je dao sve - uspomene, prijateljstva i trenutke koje nikada neću zaboraviti. Hvala svakom saigraču, treneru, navijaču i klubu koji je bio deo mog putovanja. Bila mi je čast - poručio je Karson.

Tokom 21-godišnje karijere, Karson je igrao za 10 klubova, a debitovao je 2004. godine u Lidsu.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je četiri utakmice.

On je bio u Liverpulu kada je ekipa osvojila Ligu šampiona, FA kup i Superkup, a odigrao je više od 100 utakmica za Derbi i Vest Bromvič Albion.

Najveći uspeh ostvario je u Sitiju, gde je osvojio triplu krunu i Ligu šampiona 2023. godine, nakon što je došao na pozajmicu iz Derbija. Osvojio je ukupno 12 trofeja.

On je postao kultna ličnost među navijačima, uprkos tome što je odigrao ukupno 107 minuta jer je najveći deo vremena proveo kao treći golman iza Edersona i Stefana Ortege.

Poslednju takmičarsku utakmicu odigrao je u martu 2022. godine, kada je u drugom poluvremenu ušao u igru protiv Sportinga u revanšu osime finala Lige šampiona.

Fudbaler Sitija Manuel Akandži, koji je na pozajmici u Interu, nazvao je Karsona "apsolutnom legendom" u odgovoru na objavu o završetku karijere, dok je bivši saigrač Fernandinjo napisao: "Goat".

Napadač Sitija Erling Haland napisao je.

- Nedostaješ mi druže, sve najbolje.

