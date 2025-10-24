Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Igra fudbalera Crvene zvezde na gostovanju Bragi u trećem kolu Lige Evrope bila je prava tragedija.

Kako drugačije objasniti bezidejnost, jalovost i besmislenost gotovo celu utakmicu, ako se izuzme uvodnih desetak minuta.

Pravu reč za užasnu predstavu igrača u crveno-belom dresovima izabrao je Rade Krunić - sramota. Povratnik u startnu postavu Crvene zvezde posle dva meseca zbog povrede, bio je najbolji igrač ekipe u porazu od Brage. Bruka za sve ostale kada ih rekonvalescent nadmaši u svim parametrima igre.

Nije poznato da li pravilnik FK Crvena zvezda predviđa određene finansijske sankcije za nedostojan odnos prema grbu i dresu. Jer, ako predviđa, onda bi svi fudbaleri, sem Radeta Krunića i Marka Arnautovića trebalo da budu žestoko kažnjeni. Za nauk i buduće utakmice. Primaju svi oni ozbiljan novac u zemlji Srbiji i žestoko iritiraju i nerviraju navijače.

Ako je već pravilnikom određeno da se primaju premije za odlične partije u Evropi, onda bi valjda trebalo da bude i recipročna mera. Da se kažnjavaju sramne i nedostojne partije poput one u Bragi.

Crvena zvezda u svojim redovima ima priličan broj stranaca. Kako odmiče evropska sezona, jasno je da većina njih nema veći kvalitet od srpskih igrača, što je nedopustivo. Ako si stranac, a posebno u Crvenoj zvezdi onda moraš da budeš makar za trećinu, ako ne i duplo bolji od domaćeg fudbalera. Ako nisu, pa čemu onda njihov boravak u Zvezdi?

I sam trener Vladan Milojević ukazao je posle utakmice na konferenciji da je bio zapanjen kako njegova ekipa nije pokazala makar malo ratničkog karaktera, da makar odgovori na "tuču na terenu" koju su inicirali domaći igrači. Svega pet faulova napravili su crveno-beli tokom utakmice. Kad je tako, nije ni čudno da lagano izgubiš. Međutim, ako je već tako, a deluje da jeste, trebalo bi trener Zvezde i da se zapita, zašto igrači nisu odreagovali na njegovu naredbu. Možda i zbog toga što se sve češće priča da će postati selektor i da bi trebalo da završi svoju drugu trenersku epizodu na Marakani.

Bez obzira na sve navedeno, Crvena zvezda nije izgubila šanse da se plasira među 24 ekipe koje će proći u nokaut fazu. Potrebno je samo da se desi reakcija i to na utakmici protiv Lila za dve nedelje u Beogradu. Biće mnogo teško, nema dileme, posebno što je pitanje koliko će publike biti na Marakani, a obzirom na poslednju sramnu predstavu u Bragi i loš učinak u prva tri kola Lige Evrope.

Sve je na upravi Crvene zvezde, nož i pogača su kod generalnog direktora Zvezdana Terzića, a on je uvek znao da pod pritiskom odreaguje onako kako treba. Videćemo kako...

