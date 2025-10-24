Slušaj vest

Veliki incident dogodio se nakon meča 2. kola Lige konferencija između Majnca i Zrinjskog, koji je odigran u Nemačkoj. Prema izveštajima nemačke policije, grupa maskiranih napadača napala je navijače mostarskog kluba dok su se vozom vraćali sa utakmice.

Oko 150 pristalica Zrinjskog putovalo je iz Majnca ka Frankfurtu, kada je oko 1:47 posle ponoći na stanici Najderau u voz upalo oko 50 maskiranih osoba. Napadači su izazvali žestoku tuču koja je, prema navodima nemačkih medija, trajala oko minut, nakon čega su se povukli.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Mančester sitija Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Još uvek nije potvrđeno da li su napadači bili navijači Ajntrahta iz Frankfurta, koji imaju reputaciju jednih od najopasnijih u Nemačkoj. Policija je odmah pokrenula istragu.

Kada su stigli na lice mesta, u vozu su zatekli samo navijače Zrinjskog, koji su potom uz policijsku pratnju sprovedeni do glavne železničke stanice u Frankfurtu, gde su ih do daljeg obezbeđivali nemački organi reda.

Penal za Zrinjski Izvor: MONDO/TV Arena sport