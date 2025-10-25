Slušaj vest

Trener Spartaka je u prethodnom periodu bio meta brojnih kritika, a mediji u Rusiji su puno pisali o njegovoj smeni.

Čak je i "Sport Express" preneo lažnu informaciju da je Dejan Stanković dobio otkaz.

Sada je Pablo Solari, fudbaler Spartaka, lepim rečima govorio o Srbinu.

- On je odličan trener, kao i ceo njegov stručni štab! On nam veruje, a i mi njemu verujemo. Dobro radimo upravo zbog tog poverenja. Ali moramo da se usavršavamo i budemo samokritični. Stanković ostavlja očinski utisak kada razgovara sa vama. Uvek osećate njegovo prisustvo u blizini. Bio je poznati igrač koji je osvojio mnogo titula i igrao za velike timove. Sada nam prenosi svoje iskustvo - rekao je Argentinac za "Championat".

Upitan je Solari da li emotivne i burne reakcije Stankovića prave štetu Spartaku.

- Ne, ne sigurno. On se pokazuje onakvim kakav zaista jeste, ne želi da se pravi i bude nešto što nije. Ne želim da napadam sudije, ali ni one zapravo ne pomažu. Mislim da se zato naš trener ponaša onako kako se ponaša. Da, Stanković je jako emotivan i mi to znamo i to je potpuno u redu. Uvek pomaže savetima, razgovara pre svake utakmice, analizira svačije snage i slabosti. Pomaže vam da svakog dana budete bolji.

