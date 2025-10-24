Užasna vest je stigla iz Nemačke gde je jedan navijač Zrinjskog pronađen mrtav.
NAVIJAČ IZ BOSNE I HERCEGOVINE PREMINUO U NEMAČKOJ: Tragedija pred evropsku utakmicu, došao da bodri svoj tim, pronašli ga mrtvog u stanu
Zrinjski je u 2. kolu Lige konferencija poražen od Majnca rezultatom 1:0, a utakmica je imala katastrofalnu uvertiru.
Došlo je i do žestoke tuče navijača, a dan nakon utakmice se pojavila informacija o srmti jednog navijača gostujućeg tima.
Navijač je pronađen mrtav u stanu u Majncu, a prema prvim informacijama reč je o osobi iz Rame koji je došao u ovaj grad da podrži svoj tim, prenosi portal "bljesak.info".
Nemačka policija je pokrenula istragu, a očekuje se da uzrok smrti bude naknadno ustanovljen nakon zvaničnog saopštenja.
Navijači Zrinjskog su na početku utakmice održali minut ćutanja.
Kurir sport/bljesak.info
