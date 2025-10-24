Slušaj vest

Zrinjski je u 2. kolu Lige konferencija poražen od Majnca rezultatom 1:0, a utakmica je imala katastrofalnu uvertiru.

Došlo je i do žestoke tuče navijača, a dan nakon utakmice se pojavila informacija o srmti jednog navijača gostujućeg tima.

Navijač je pronađen mrtav u stanu u Majncu, a prema prvim informacijama reč je o osobi iz Rame koji je došao u ovaj grad da podrži svoj tim, prenosi portal "bljesak.info".

Nemačka policija je pokrenula istragu, a očekuje se da uzrok smrti bude naknadno ustanovljen nakon zvaničnog saopštenja.

Navijači Zrinjskog su na početku utakmice održali minut ćutanja.

Kurir sport/bljesak.info

