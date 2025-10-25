Slušaj vest

"Veliko je zadovoljstvo, jer smo ostvarili prvu pobedu u Konferencijskoj ligi. Želim da naglasim da je ono što je u ovom trenutku veoma važno to da ponekad čak i kada tim nije u maksimalnoj formi, osvojimo tri boda, i po mom mišljenju, sreća ;je bila na našoj strani. Ali, pre svega, pobeda je važna", rekao je Bećiri.

Škendija je u drugom kolu Uefa Konferencijske lige sinoć u Skoplju savladala Šelburn iz Irske sa 1:0, autogolom defanzivca Patrika Bareta u drugom minutu sudijske nadoknade.

Trener makedonskog šampiona je istakao da je ;je važan ta pobeda, ali da što se tiče učinka ekipe, nisam zadovoljan.

"Potpuno se slažem da smo imali sreće, ali verujem da sreća ponekad prati one koji je najviše traže. Po mom mišljenju, imamo mnogo prostora da igramo bolje i mislim da ćemo u narednim utakmicama imati bolji učinak", rekao je Bećiri.

Dodao je da emocije uvek postoje u fudbalu, ali da je on jedan od onih trenera koji se kontrolišu tokom svih situacija.

"Uprkos činjenici da nikada ne slavim postignute golove, radost i pozitivna emocija u meni postoje, jer je postizanje gola u produžetku nešto izuzetno. Ali nemojte misliti da imamo posla sa slabim protivnikom. U ovoj ligi nema slabih ili lakih protivnika, jer uvek vidimo rezultate. Kada su igrali sa protivničkim ekipama, dobro su se snašli i zadovoljan sam sa tri osvojena boda", rekao je Bećiri.

Škendija je pobedom nad irskim Šelburnom postala prvi makedonski klub koji je pobedio u glavnoj fazi nekog međunarodnog takmičenja.

U prvom kolu Konfernencijske lige tetovski tim je izgubio od španskog Rajo valjekana u Madridu sa 2:0.