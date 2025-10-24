Slušaj vest

Nulta tolerancija i beskompromisna borba protiv svih devijacija i loših namera u fudbalu doneli su posle minule takmičarske sezone silne pohvalu rukovodstvu najvećeg fudbalskog regiona u Srbiji, a nedavna nemila dešavanja na meču zonske lige „Morava“ između klubova Bane 1931 iz Raške i Šumadije iz Drače, ne mogu i neće pokolebati čelne ljude FSRZS da istraju u borbi koja im je već donela priznanja fudbalske Srbije.

Slike sa terena iz Raške obišle su Srbiju, a odgovorni organi FSRZS delovali su brzo i odlučno, uostalom kao i tokom prošle sezone koja je, posle svega, okončana krcatim tribinama na svim baraž mečevima.

Više puta su predsednik Nebojša Živanović i generalni sekretar Darko Bradonjić, čelni ljudi regiona koji je fudbalskoj Srbiji podario veliki broj asova, sjajnih trenera i sportskih radnika, istakli da nikada regularnost takmičenja ne može, ne sme i neće biti ugrožena, odnosno da svako narušavanje integriteta takmičenja nosi posledice za one koji ne poštuju fer-plej.

Tako i sada, svi organi zaduženi za brigu o takmičenju, reagovali su brzo i doneli odluke koje šalju jasnu poruku – Zapadni region je postao lokomotiva razvoja i predmet pohvala u fudbalskoj Srbiji zahvaljujući striktnom poštovanju propisa, ali na prvom mestu zbog brzih, hrabrih i pravednih odluka za dobro fudbala i najlepše igre.

U gore navedenom slučaju, disciplinski organi doneli su sledeće odluke:

1. Fudbalskom klubu Bane 1931 iz Raške, zbog slabe organizacije utakmice, izriče se kazna suspenzija terena na dve prvenstvene utakmice, koje mora igrati minimum 30 kilometara od Raške

2. Fudbalskom klubu Bane 1931 iz Raške izriče se novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara zbog slabe organizacije utakmice

3. Kažnjava se igrač FK Bane 1931 iz Raške, Stefanović Aleksandar zabranom igranja u periodu od jedne (1) godine

4. Kažnjava se igrač FK Bane 1931 iz Raške, Murić Amsel zabranom igranja u periodu od šest (6) meseci

5. Kažnjava se igrač FK Bane 1931 iz Raške, Mihajlović Jovan zabranom igranja u periodu od šest (6) meseci

6. Kažnjava se igrač FK Bane 1931 iz Raške, Sekulić Nikola zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene utakmice

7. Kažnjava se predstavnik kluba Bane 1931 iz Raške, Ilić Lazar zabranom igranja u periodu od pet (5) meseci

Disciplinski sudija odredio je kaznene mere i za odgovorna lica FK Šumadija 1934

1. Kažnjava se igrač FK Šumadija 1934 iz Drače, Obradović Željko zabranom igranja na četiri (4) prvenstvene utakmice

2. Kažnjava se igrač FK Šumadija 1934 iz Drače, Obradović Strahinja zabranom igranja na tri (3) prvenstvene utakmice