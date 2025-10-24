Slušaj vest

Država Rio de Žaneiro razmatra prodaju jednog od najslavnijih sportskih objekata na planeti, čuvene Marakane, preneli su brazilski mediji.

Stadion koji je svedočio najvećim trenucima svetskog fudbala, od Mundijala do nezaboravnih finala Kopa Libertadores, sada se nalazi na listi državne imovine namenjene prodaji.

Država Rio de Žaneiro, suočena s ozbiljnim finansijskim problemima, odlučila je da proda deo svoje imovine kako bi prikupila sredstva i umanjila dug prema saveznoj administraciji. Među objektima koji su se našli na listi za prodaju izdvaja se legendarni stadion Marakana. Simbol brazilske fudbalske istorije i ponosa.

Predsednik Komisije, Rodrigo Amorim, pojasnio je da ovim potezom pokušava da smanji finansijsko opterećenje koje stvaraju veliki, ali nedovoljno iskorišćeni objekti.

Marakana, otvorena davne 1950. godine, bila je domaćin nekih od najvažnijih mečeva u istoriji fudbala, uključujući finale Svetskog prvenstva iste godine, kao i finala Kopa Amerika i Olimpijskih igara. Simbolično, stadion koji je preživeo generacije i postao sinonim za brazilski fudbal, sada bi mogao postati žrtva ekonomske stvarnosti koja pogađa i najveće sportske simbole sveta.

