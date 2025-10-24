Slušaj vest

Za zajedničke prinudne upravnike imenovani su Džulijan Pits, Kris Vigfild i Pol Stenli iz firme "Begbies Traynor", nakon što je otkriveno da je britanska poreska uprava (HMRC) bila spremna da pokrene postupak likvidacije protiv kluba, prenosi Bi Bi Si.

Zaposleni su obavešteni o situaciji, a prinudni upravnici su održali i sastanak sa igračima. Klub, koji se trenutno nalazi na dnu Čempionšipa sa minus šest bodova, u subotu dočekuje Oksford junajted.

U saopštenju EFL-a navodi se da je uvođenje prinudne uprave "prilika da se proces pokrene ka uspešnoj prodaji i obezbedi budućnost kluba pod novim vlasništvom".

Ova odluka praktično označava kraj desetogodišnjeg vlasništva Dejfona Čansirija, a Udruženje navijača Šefild Venzdeja saopštilo je da obustavlja bojkot utakmica.

U petak popodne uklonjena su sedišta na severnoj tribini stadiona Hilsboro koja su slovima ispisivala Čansirijevo ime.

U saopštenju kluba navedeno je da su prinudni upravnici imenovani "nakon značajnih napora da se u proteklim nedeljama postigne dogovor o prodaji kluba pouzdanom kupcu, što nažalost nije uspešno okončano, i usled rastućeg pritiska poverilaca".

(Beta)