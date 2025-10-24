Fudbaleri Vojvodine pobedili su na gostujućem terenu u Kruševcu domaći Napredak 4:1, u 13. kolu Super lige Srbije.
VOJVODINA SE GOSTILA U KRUŠEVCU: Mreža Napretka se tresla četiri puta
Strelci za Vojvodinu bili su Dragan Kokanović u 10, Milutin Vidosavljević u 14, Milan Kolarević u 19. i Lazar Ranđelović u 42. minutu.
Gol za Napredak postigao je Mateja Bubanj u 53. minutu.
U narednom kolu, Vojvodina će na svom terenu u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Napredak u Bačkoj Topoli gostovati TSC.
(Beta)
