Strelci za Vojvodinu bili su Dragan Kokanović u 10, Milutin Vidosavljević u 14, Milan Kolarević u 19. i Lazar Ranđelović u 42. minutu.

Gol za Napredak postigao je Mateja Bubanj u 53. minutu.

Vojvodina je treća sa 24 poena, a Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa sedam bodova.

U narednom kolu, Vojvodina će na svom terenu u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Napredak u Bačkoj Topoli gostovati TSC.

(Beta)