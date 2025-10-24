Slušaj vest

Strelci za Vojvodinu bili su Dragan Kokanović u 10, Milutin Vidosavljević u 14, Milan Kolarević u 19. i Lazar Ranđelović u 42. minutu.

Gol za Napredak postigao je Mateja Bubanj u 53. minutu.

Vojvodina je treća sa 24 poena, a Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa sedam bodova.

U narednom kolu, Vojvodina će na svom terenu u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Napredak u Bačkoj Topoli gostovati TSC.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSTATISTIKA PROTIV ZVEZDE - TOP 8 SAMO TEORIJA: Šanse crveno-belih za nokaut fazu Lige Evrope drastično opale posle poraza u Bragi!
FK Crvena zvezda
FudbalAUTOMATSKI KAŽNJEN ODUZIMANJEM BODOVA: Šefild Venzdej stavljen pod prinudnu upravu
profimedia0376965134.jpg
FudbalFAVORIT PAO POSLE POTOPA: Rijeka upisala pobedu u Ligi konferencija posle dva dana
profimedia-1028004358.jpg
FudbalLEGENDARNI ŠPANAC STIGAO U ATINU: Benitez zvanično na klupi Panatinaikosa
profimedia0650476518-rafa-benitez.jpg

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir