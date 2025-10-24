Fudbaleri Crvene zvezde snosiće konsekvence zbog loše igre u Portugalu.
KURIR SAZNAJE! Fudbaleri Zvezde žestoko kažnjeni zbog sramotne igre protiv Brage
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Bragi sa 0:2 u utakmici 3. kola Lige Evrope, a uprava crveno-belog kluba je dan kasnije odlučila da kazni jalovu igru u Portugalu.
Kako Kurir saznaje fudbaleri su zbog sramotnog izdanja protiv Brage kažnjeni sa po 10.000 evra, a kaznu su pokorno prihvatili.
Rukovodstvo Crvene zvezde na čelu sa Zvezdanom Terzićem održalo je oštar i neprijatan sastanak sa timom. Skrenuta im je pažnja da je ovakav odnos prema crveno-belom dresu u potpunosti nedopustiv, te im je i izrečena novačana kazna.
