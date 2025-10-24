Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Bragi sa 0:2 u utakmici 3. kola Lige Evrope, a uprava crveno-belog kluba je dan kasnije odlučila da kazni jalovu igru u Portugalu. 

Kako Kurir saznaje fudbaleri su zbog sramotnog izdanja protiv Brage kažnjeni sa po 10.000 evra, a kaznu su pokorno prihvatili.

Rukovodstvo Crvene zvezde na čelu sa Zvezdanom Terzićem održalo je oštar i neprijatan sastanak sa timom. Skrenuta im je pažnja da je ovakav odnos prema crveno-belom dresu u potpunosti nedopustiv, te im je i izrečena novačana kazna.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Ne propustiteFudbalKAZNA ZA SVE ONE KOJI SU OSRAMOTILI DRES CRVENE ZVEZDE! Nakon bruke u Bragi Zvezdan Terzić mora da reaguje!
Detalj sa utakmice Braga - Crvena zvezda
FudbalFUDBALERI ZVEZDE NA SKENERU KURIRA: Sramota! Samo je jedan igrač zaslužio prelaznu ocenu: Rodrigao i Učena kao početnici, Radonjić odigrao najslabiji meč
FK Crvena zvezda
Fudbal"DONOSILI SMO LOŠE ODLUKE..." Milojević posle poraza od Brage govorio i o povredi Arnautovića
Vladan Milojević
FudbalSTATISTIKA PROTIV ZVEZDE - TOP 8 SAMO TEORIJA: Šanse crveno-belih za nokaut fazu Lige Evrope drastično opale posle poraza u Bragi!
FK Crvena zvezda

Povreda Marka Arnautovića Izvor: Arena 1 Premium