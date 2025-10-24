Cena ulaznice za severnu tribinu iznosi 800 dinara, saopštilo je rukovodstvo beogradskog kluba
SUPERLIGA SRBIJE
KARTE ZA SPEKTAKL NIŠU I NA MARAKANI: Crveno- beli pozvali navijače na meč na Čairu
Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju, 26. oktobra, od 17 časova gostuju Radničkom iz Niša u 13. kola Super lige Srbije, a ulaznice za taj meč biće u prodaji i na stadionu "Rajko Mitić", preneo je danas beogradski klub.
Crvena zvezda - IMT Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Klub je naveo da navijači koji žele da pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića na gostovanju u Nišu moći će da kupe karte na blagajnama stadiona u subotu, u terminu od 11 do 17 časova.
Cena ulaznice za severnu tribinu iznosi 800 dinara, saopštilo je rukovodstvo beogradskog kluba.
