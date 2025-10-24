Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju, 26. oktobra, od 17 časova gostuju Radničkom iz Niša u 13. kola Super lige Srbije, a ulaznice za taj meč biće u prodaji i na stadionu "Rajko Mitić", preneo je danas beogradski klub.

Klub je naveo da navijači koji žele da pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića na gostovanju u Nišu moći će da kupe karte na blagajnama stadiona u subotu, u terminu od 11 do 17 časova.

Cena ulaznice za severnu tribinu iznosi 800 dinara, saopštilo je rukovodstvo beogradskog kluba.

