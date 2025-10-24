Prvi gol za crno-bele postigao je Bogdan Kostić u 32. minutu susreta, vođstvo je duplirao Andrej Kostić u 59. minutu, dok je konačan rezultat postavio Demba Sek u 84. minutu.

Čestitam Partizanu na pobedi, imali smo naše šanse koje nismo iskoristili u prvom poluvremenu. Falili su navijači Partizana, koji su vetar u leđa momcima. Napravio je Partizan pravi model sa mladim igračima i biće konkurentan Zvezdi sledeće sezone ako zadrši kostur ekipe. Čestitam i Srđanu Blagojeviću na svemu što radi. Možda bi sve bilo drugačije da smo prvi dali gol."