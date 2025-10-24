LALATOVIĆ POHVALIO PARTIZAN I POMENUO GROBARE: Ako sačuvaju kostur tima biće konkurentni Zvezdi...
Fudbaleri Partizana savladali su Mladost iz Lučana sa 3:0 (1:0) u meču 13. kola Super lige Srbije.
Prvi gol za crno-bele postigao je Bogdan Kostić u 32. minutu susreta, vođstvo je duplirao Andrej Kostić u 59. minutu, dok je konačan rezultat postavio Demba Sek u 84. minutu.
Trener Mladosti Nenad Lalatović izneo je utiske posle ubedljivog poraza u Humskoj.
Čestitam Partizanu na pobedi, imali smo naše šanse koje nismo iskoristili u prvom poluvremenu. Falili su navijači Partizana, koji su vetar u leđa momcima. Napravio je Partizan pravi model sa mladim igračima i biće konkurentan Zvezdi sledeće sezone ako zadrši kostur ekipe. Čestitam i Srđanu Blagojeviću na svemu što radi. Možda bi sve bilo drugačije da smo prvi dali gol."
Kome su više nedostajali navijači Partizana?
"Ja njima i oni meni", rekao je kroz smeh Lalatović-