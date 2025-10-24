Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su Mladost iz Lučana sa 3:0 (1:0) u meču 13. kola Super lige Srbije.

Prvi gol za crno-bele postigao je Bogdan Kostić u 32. minutu susreta, vođstvo je duplirao Andrej Kostić u 59. minutu, dok je konačan rezultat postavio Demba Sek u 84. minutu.

Detalji sa meča 13. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Trener Mladosti Nenad Lalatović izneo je utiske posle ubedljivog poraza u Humskoj.

Čestitam Partizanu na pobedi, imali smo naše šanse koje nismo iskoristili u prvom poluvremenu. Falili su navijači Partizana, koji su vetar u leđa momcima. Napravio je Partizan pravi model sa mladim igračima i biće konkurentan Zvezdi sledeće sezone ako zadrši kostur ekipe. Čestitam i Srđanu Blagojeviću na svemu što radi. Možda bi sve bilo drugačije da smo prvi dali gol."

Kome su više nedostajali navijači Partizana?

"Ja njima i oni meni", rekao je kroz smeh Lalatović-

Andrej Kostić slavi gol u dresu Partizana
VOJVODINA-PARTIZAN_60.JPG
MLADOST-PARTIZAN_18.JPG
mladostpartizan-19.jpg

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir