Fudbaleri Javora pobedili su na gostujućem terenu Novi Pazar 2:1, u 13. kolu Super lige Srbije.
JAVOR SLAVIO NA POGON STRANACA: Novi Pazar ostao bez bodova na svom terenu
Strelci za Javor bili su Lue Bajere Žunior u 21. i Bubakari Dukure u 44. minutu.
Gol za Novi Pazar postigao je Ivan Davidović u 36. minutu.
Javor je sedmi sa 16 bodova, a Novi Pazar je na petom mestu sa tri boda više.
U narednom kolu, Javor će u Ivanjici dočekati Spartak, dok će Novi Pazar ugostiti Železničar.
(Beta)
