Strelci za Javor bili su Lue Bajere Žunior u 21. i Bubakari Dukure u 44. minutu.

Gol za Novi Pazar postigao je Ivan Davidović u 36. minutu.

Javor je sedmi sa 16 bodova, a Novi Pazar je na petom mestu sa tri boda više.

U narednom kolu, Javor će u Ivanjici dočekati Spartak, dok će Novi Pazar ugostiti Železničar.

(Beta)

