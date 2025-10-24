Slušaj vest

Fudbaleri Partizana slavili su protiv lučanske Mladosti na svom terenu pred praznim tribinama rezultatom 3:0

Srđan Blagojević, trener crno-belih, izneo je svoje utiske posle nova osvojena tri boda:

Detalji sa meča 13. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Svaka utakmica je priča za sebe. Nama je generalno cilj da budemo bolji na svakoj sledećoj. Mogu da kažem da smo bili bolji nego u Bačkoj Topoli. Kontrolisali smo igru, nametnuli našu ideju. Dali smo tri gola, što nije lako protiv Mladosti, koja je četvrta odbrana u ligi. Uspeli smo i da ne primimo gol. Imala je Mladost neke svoje situacije, ali smo uspeli to da izdržimo. Zadovoljni smo svi. Žao mi je što nije bilo publike, mislim da ovo ne donosi nikome dobro. Apelujem da puste decu da dođu na tribine, svima će biti lepše.

Kome su više nedostajali navijači Partizana?

- Ja njima i oni meni - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".

