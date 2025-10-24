- Svaka utakmica je priča za sebe. Nama je generalno cilj da budemo bolji na svakoj sledećoj. Mogu da kažem da smo bili bolji nego u Bačkoj Topoli. Kontrolisali smo igru, nametnuli našu ideju. Dali smo tri gola, što nije lako protiv Mladosti, koja je četvrta odbrana u ligi. Uspeli smo i da ne primimo gol. Imala je Mladost neke svoje situacije, ali smo uspeli to da izdržimo. Zadovoljni smo svi. Žao mi je što nije bilo publike, mislim da ovo ne donosi nikome dobro. Apelujem da puste decu da dođu na tribine, svima će biti lepše.