Dejan Stanković trener Spartaka iz Moskve konstatno je na udaru tamošnje javnosti, koji traže njegovu smenu na klupi ruskog velikana.

"Stanković je odličan trener, kao i ceo njegov stručni štab. Veruje nam, a i mi njemu. Dobro radimo upravo zbog tog poverenja. Ali moramo da napredujemo i budemo samokritični,“ rekao je Argentinac zai nastavio:

"Uvek osetite njegovu prisutnost u blizini. Bio je fenomenalan igrač koji je osvojio mnogo titula i igrao u velikim timovima. Sada nam prenosi svoje znanje i iskustvo.“

Argentinac smatra da je najveća prednost Dejana Stankovića, njegova priprema utakmice.

"Uvek pomaže savetima, razgovara pre svake utakmice, analizira sve prednosti i slabosti. Pomaže da svaki dan budemo bolji,“ kaže Solari.

Inače Stanković se već neki period pominje kao kandidat za selektora Srbije.