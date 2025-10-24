STANKOVIĆ DOBIO NAJVAŽNIJU PODRŠKU: Fudbaleri Spartaka stali uz srpskog stručnjaka
Dejan Stanković trener Spartaka iz Moskve konstatno je na udaru tamošnje javnosti, koji traže njegovu smenu na klupi ruskog velikana.
"Stanković je odličan trener, kao i ceo njegov stručni štab. Veruje nam, a i mi njemu. Dobro radimo upravo zbog tog poverenja. Ali moramo da napredujemo i budemo samokritični,“ rekao je Argentinac zai nastavio:
"Uvek osetite njegovu prisutnost u blizini. Bio je fenomenalan igrač koji je osvojio mnogo titula i igrao u velikim timovima. Sada nam prenosi svoje znanje i iskustvo.“
Argentinac smatra da je najveća prednost Dejana Stankovića, njegova priprema utakmice.
"Uvek pomaže savetima, razgovara pre svake utakmice, analizira sve prednosti i slabosti. Pomaže da svaki dan budemo bolji,“ kaže Solari.
Inače Stanković se već neki period pominje kao kandidat za selektora Srbije.