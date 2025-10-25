MIHINA UDOVICA BESNA KAO NIKADA PRE! Reči Arijane Mihajlović odjekuju svetom: "Svi ste jako dobri u tome da sudite"...
Arijana, koja se trudi da nastavi život posle ogromnog gubitka, često deli fotografije iz svakodnevice, ali su joj neki pratioci zamerili da "previše brzo ide dalje" i da "izgleda previše srećno za nekoga ko je izgubio muža".
Na te komentare odlučila je da odgovori javno i bez uvijanja.
"Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi tugu ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo, i ponekad ne prepoznajemo ni sami sebe u svojim ponašanjima. Svako pokušava da pronađe svoj način da nastavi da živi, ali jedno je isto za sve - bol. Svako od nas ima svoj način da je prebrodi, i niko nema pravo da to osuđuje" - poručila je Mihina udovica i na kraju je dodala rečenicu koja je mnogima naterala suze na oči:
"Ne činite da se ljudi osećaju pogrešno zbog osmeha...jer nikada ne znate šta se zaista krije iza tog osmeha".
Arijana i Siniša Mihajlović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Od njegove smrti, Arijana često objavljuje emotivne poruke i sećanja, ali i fotografije koje pokazuju da, uprkos svemu, pokušava da pronađe svetlost posle tame.