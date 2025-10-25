"Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi tugu ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo, i ponekad ne prepoznajemo ni sami sebe u svojim ponašanjima. Svako pokušava da pronađe svoj način da nastavi da živi, ali jedno je isto za sve - bol. Svako od nas ima svoj način da je prebrodi, i niko nema pravo da to osuđuje" - poručila je Mihina udovica i na kraju je dodala rečenicu koja je mnogima naterala suze na oči: