Slušaj vest

Arijana, koja se trudi da nastavi život posle ogromnog gubitka, često deli fotografije iz svakodnevice, ali su joj neki pratioci zamerili da "previše brzo ide dalje" i da "izgleda previše srećno za nekoga ko je izgubio muža".

Na te komentare odlučila je da odgovori javno i bez uvijanja.

Arijana Mihajlović Foto: Printscreen / Instagram / ariannamihajlovic, Instagram, Printscreen / Instagram / Arijana Mihajlović

"Svi ste jako dobri u tome da sudite kako neko treba da živi tugu ovako veliku. Ni mi koji je živimo ne znamo kako da je podnesemo, i ponekad ne prepoznajemo ni sami sebe u svojim ponašanjima. Svako pokušava da pronađe svoj način da nastavi da živi, ali jedno je isto za sve - bol. Svako od nas ima svoj način da je prebrodi, i niko nema pravo da to osuđuje" - poručila je Mihina udovica i na kraju je dodala rečenicu koja je mnogima naterala suze na oči:

"Ne činite da se ljudi osećaju pogrešno zbog osmeha...jer nikada ne znate šta se zaista krije iza tog osmeha".

Arijana Mihajlović u svom restoranu Foto: Printscreen/Instagram

Arijana i Siniša Mihajlović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Od njegove smrti, Arijana često objavljuje emotivne poruke i sećanja, ali i fotografije koje pokazuju da, uprkos svemu, pokušava da pronađe svetlost posle tame.

Ne propustiteFudbalDA SE NAJEŽIŠ! Mihina udovica otkrila NEPOZNATE DETALJE odnosa Bolonje prema Siniši: Šta je klub uradio za njega ne viđa se često!
mihajlovic-2.jpg
FudbalCRNA ČIPKA PREKO GRUDI, TETOVAŽA ZMIJE... Udovica Siniše Mihajlovića u provokativnom i izazovnom izdanju! Ovakvu je skoro nikada ne viđamo! (FOTO)
Arijana Mihajlović 2.jpg
Fudbal"SINIŠA JE ČUO TE REČI, POSLEDNJI PUT UZEO VAZDUH, PA PREMINUO" Najbolnija ispovest Arijane Mihajlović: Disanje se promenilo, držala sam mu ruku...
8.jpg
FudbalSCENA IZ DOMA MIHAJLOVIĆA KOJA TERA SUZE NA OČI... Pogledajte kako je Sinišina porodica dočekala krsnu slavu "Svetog Nikolu"
miha.jpg

MIHAJLOVIĆ UHVAĆEN U SEVDAHU! Pogledajte kako Miha iz kreveta peva OVAJ svima poznati narodnjak!  Izvor: instagram/vickymiha