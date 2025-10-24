Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su na svom terenu u San Sebastijanu Sevilju 2:1, u 10. kolu španske Primere.
GUDELJ POGODIO - SEVILJA IZGUBILA: Real Sosijedad slavio na "San Sebastijanu"
Oba goal za Real Sosijedad postigao je Mikel Ojarzabal iz penala u 19. i 36. minutu.
Gol za Sevilju postigao je srpski internacionalac Nemanja Gudelj u 30. minutu.
Real Sosijedad je na 14. mestu sa devet poena, a Sevilja je deveta sa 13 bodova.
U narednom kolu, Real Sosijedad će dočekati Atletik Bilbao, dok će Sevilja gostovati Atletiko Madridu.
