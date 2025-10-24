Slušaj vest

Oba goal za Real Sosijedad postigao je Mikel Ojarzabal iz penala u 19. i 36. minutu.

Gol za Sevilju postigao je srpski internacionalac Nemanja Gudelj u 30. minutu.

Real Sosijedad je na 14. mestu sa devet poena, a Sevilja je deveta sa 13 bodova.

U narednom kolu, Real Sosijedad će dočekati Atletik Bilbao, dok će Sevilja gostovati Atletiko Madridu.

(Beta)

