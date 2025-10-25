Slušaj vest

FK Crvena zvezda najavio je izdavanje prve monografije u godini u kojoj obeležava jubilarnih osam decenija postojanja.

Kako se navodi iz Fudbalskog kluba Crvena zvezda, pretprodaja monografije počela je u petak i trajaće do 20. novembra.

"Monografija Crvene zvezde predstavlja izuzetno značajan poduhvat, u okviru kojeg će biti zabeležena bogata i sveobuhvatna istorija najtrofejnijeg srpskog kluba. Obuhvatiće ključne trenutke iz prošlosti, podsetiti na velika dostignuća, ali i prikazati svakodnevni život kluba kroz osam decenija postojanja. Biće to jedinstvena zbirka istorijskih podataka koja će detaljno prikazati rast i razvoj Crvene zvezde — od osnivanja pa sve do danas“, navodi se na zvaničnom sajtu crveno-belih.

Svi zvezdaši koji kupe monografiju do 20. novembra imaće priliku da njihova imena budu upisana na poslednjim stranicama knjige, zajedno sa svim prenumerantima.

Pored brojnih zanimljivih podataka, izdanje će sadržati i malo poznate fotografije, koje će svakom zvezdašu omogućiti da se ponovo priseti trenutaka slavlja, borbe i velikih trijumfa.

"Zvezdina monografija neće biti samo podsećanje na slavna vremena, već i izvor inspiracije za sve buduće generacije zvezdaša koje će nastaviti da zlatnim slovima pišu nove stranice istorije našeg kluba“, stoji u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Monografija FK Crvena zvezda Foto: Printskrin

Cena monografije iznosi 6.990 dinara, dok će u premijum izdanju, u elegantnoj kutiji sa dodatnim audio i vizuelnim sadržajem, koštati 11.490 dinara.