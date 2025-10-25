Slušaj vest

Dragan Bojat, mladi fudbaler Novog Pazara, odao je počast srpskom generalu Nebojši Pavkoviću, junaku odbrane Kosova i Metohije tokom NATO agresije, i zbog toga postao persona non grata u FK Novi Pazar.

Dragan Bojat nije bio u protokolu tokom utakmice Novog Pazara i Javora (1:2), prvi put od starta sezone. Uredno, navijačka grupa koja mu je pretila bila je na stadionu.

Dragan Bojat na utakmici Novog Pazara i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dragan Bojat je zbog odavanja počasti generalu Nebojši Pavkoviću, posle njegove smrti, linčovan od strane jedne navijačke grupe FK Novi Pazar, koja sebe naziva "Ekstremi".

- Dragan Bojat najveći smrad! Marš iz kluba! - stajalo je u poruci navijačke grupe "Ekstremi", objavljenoj na Instagram priči.

Gotovo svi srpski mediji objavili su ovu informaciju, ali niko na nju nije reagovao. Posebno ne FK Novi Pazar, čiji se čelnici prave kao da problem ne postoji. Isto čine i trener ovog kluba Vladimir Gaćinović i fudbaleri, koji su do juče delili dobro i zlo sa Draganom Bojatom. Mladi desni bek je po svemu sudeći završio misiju u klubu iz Raške, gde je očigledno važniji srbofobni stav manjeg dela navijača, nego zvanično gledište uprave kluba.

Dragan Bojat fudbaler Novog Pazara odao počast generalu Nebojši Pavkoviću Foto: Printskrin

Prosto je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u zemlji Srbiji. Da niko ne odgovori na očigledan govor mržnje i klasičan linč. Da jedan mladi fudbaler na teritoriji svoje države zbog odavanja počasti jednom od najvećih generala koje je ovaj narod imao plaća skupo cenu. I da zbog toga niko ne reaguje. Nijedna institucija, niti njegov matični klub, niti Savez, niti sindikat fudbalera...

Valja pomenuti da je Dragan Bojat (22) do pre samo pola godine bio fudbaler u kojeg su se zaklinjali u Novom Pazaru, pa čak i iz navijačke grupe "Ekstremi". Upravo je mladi Bojat bio strelac gola koji je Novopazarce prvi put odveo u Evropu, u UEFA takmičenje.

Podsetimo, prošle sezone, Dragan Bojat bio je strelac gola za potpuni preokret i veliko slavlje, kada je u 86. minutu za konačnih 3:2 doneo pobedu u meču protiv OFK Beograda odigranom u Zaječaru. Bila je to istorijska pobeda za FK Novi Pazar, jer je sezonu završio na trećem mestu i igrao kvalifikacije za Ligu konferencije.

Dragan Bojat u dresu Novog Pazara protiv Vojvodine Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dragan Bojat rodom iz Zrenjanina ponikao je u FK Partizan, čiju je prošao omladinsku školu. Igra na poziciji desnog beka. Pošto nije dobio šansu u prvom timu, odlučio je da potraži sreću u nekoj drugoj serdini. Pre nego što je potpisao za Novi Pazar, bio je na pozajmici u Teleoptiku, razvojnom klubu Partizana. U leto 2023. potpisao je za Novi Pazar, sa kojim ima ugovor do decembra ove godine. Za Novi Pazar odigrao je 30 utakmica i dao dva gola.

Ovo nije prvi put da navijači Novog Pazara pokazuju govor mržnje. Pre više od deset godina napali su tadašnjeg golmana Nemanju Supića koji je javno podržao generala Ratka Mladića posle oslobađajuće presude visokim hrvatskim oficirima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Isto tako, često su na utakmica uzvikivali jezive parole "Srce, bubreg, pluća, živela Žuta kuća" čime su jasno aludirali i pozdravljali zločine, vađenje organa Srbima sa Kosova i Metohije, koje su na taj način ubijali Albanci tokom NATO agresije.