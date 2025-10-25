Slušaj vest

Sergej Milinković-Savić se nalazi pred važnom odlukom pošto ima ponudu Al Hilala, ali i opciju da se vrati u evropski fudbal, gde ga, prema navodima italijanskih medija, čeka Juventus.

Srpski fudbaler je prethodne dve godine igrao odlično  u dresu Al Hilala gde je jedan od najbažnijih igrača. Klub iz Rijada mu sada nudi novi ugovor do 2028. godine i ozbiljnu povišicu plate, koja trenutno iznosi oko 20 miliona evra godišnje.

U Al Hilalu žele da zadrže fudbalera veznog fudbala, ali Milinković-Savić navodno razmatra i opciju povratka u Evropu. Njegov ugovor ističe na kraju sezone, a od januara će moći slobodno da pregovara sa zainteresovanim klubovima.

Sergej Milinković-Savić protiv Mančester sitija Foto: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio poznati transfer ekspert Nikolo Skira, Juventus već neko vreme prati situaciju i planira da reaguje ako Sergej odluči da napusti Bliski istok.

Jasno je da ekipa iz Torina finansijski ne može da parira ponudi iz Saudijske Arabije, a čelni ljudi "stare dame" se nadaju da bi želja za povratkom u Seriju A mogla da bude presudna.

Do sada je Milinković-Savić za Al Hilal odigrao 104 utakmice i na njima postigao 31 gol uz 27 asistencija.

