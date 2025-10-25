Slušaj vest

Dan uoči čuvenog "El klasika" prvi čovek Barselone, Đoan Laporta poručio je da je uveren da će njegov tim slaviti na stadionu "Bernabeu".

Obavio je razgovor sa igračima, a onda samouvereno poručio:

"Momci su neverovatno motivisani, 100 posto sam siuran da ćemo pobediti", izjavio je Laporta.

Derbi 10. kola La lige između Real Madrida i Barselone na programu je u nedelju od 16.15 časova.

Barselona u meč ulazi sa dva boda zaostatka u odnosu na ljutog rivala, koji je trenutno lider na tabeli.

Podsetimo, će u "El klasiko" morati bez trenera Hansija Flika na klupi. Zbog isključenja na meču protiv Đirone, nemačkom stručnjaku je potvrđen meč suspenzije, tako da će sa tribina pratiti ovaj susret.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalZBOG GENERALA NEBOJŠE PAVKOVIĆA ZAVRŠIO MISIJU U NOVOM PAZARU: Neverovatne stvari dešavaju se u gradu na Jošanici!
Dragan Bojat u dresu Novog Pazara protiv Čukaričkog
FudbalOVO BI SVAKA ZVEZDAŠKA KUĆA TREBALO DA IMA: Fudblaski klub izdao monografiju povodom 80 godina postojanja
FudbalMIHINA UDOVICA BESNA KAO NIKADA PRE! Reči Arijane Mihajlović odjekuju svetom: "Svi ste jako dobri u tome da sudite"...
Siniša i Arijana Mihajlović
FudbalPLANETA U NEVERICI ZBOG SAMO NEKOLIKO REČI LAMINA JAMALA! Pogledajte šta je jedan od najboljih na svetu izgovorio nekoliko dana pred El Klasiko
Lamin Jamal

Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir