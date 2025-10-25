Slušaj vest

Dan uoči čuvenog "El klasika" prvi čovek Barselone, Đoan Laporta poručio je da je uveren da će njegov tim slaviti na stadionu "Bernabeu".

Obavio je razgovor sa igračima, a onda samouvereno poručio:

"Momci su neverovatno motivisani, 100 posto sam siuran da ćemo pobediti", izjavio je Laporta.

Derbi 10. kola La lige između Real Madrida i Barselone na programu je u nedelju od 16.15 časova.

Barselona u meč ulazi sa dva boda zaostatka u odnosu na ljutog rivala, koji je trenutno lider na tabeli.

Podsetimo, će u "El klasiko" morati bez trenera Hansija Flika na klupi. Zbog isključenja na meču protiv Đirone, nemačkom stručnjaku je potvrđen meč suspenzije, tako da će sa tribina pratiti ovaj susret.

