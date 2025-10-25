U derbiju 10. kola španske La lige snage će odmeriti Real Madrid i Barselona.
Fudbal
OBAVIO RAZGOVOR SA IGRAČIMA, PA POSLAO MOĆNU PORUKU PRED EL KLASKO: Pobedićemo Real Madrid, 100 posto sam siguran u to!
Slušaj vest
Dan uoči čuvenog "El klasika" prvi čovek Barselone, Đoan Laporta poručio je da je uveren da će njegov tim slaviti na stadionu "Bernabeu".
Obavio je razgovor sa igračima, a onda samouvereno poručio:
"Momci su neverovatno motivisani, 100 posto sam siuran da ćemo pobediti", izjavio je Laporta.
Derbi 10. kola La lige između Real Madrida i Barselone na programu je u nedelju od 16.15 časova.
Barselona u meč ulazi sa dva boda zaostatka u odnosu na ljutog rivala, koji je trenutno lider na tabeli.
Podsetimo, će u "El klasiko" morati bez trenera Hansija Flika na klupi. Zbog isključenja na meču protiv Đirone, nemačkom stručnjaku je potvrđen meč suspenzije, tako da će sa tribina pratiti ovaj susret.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši