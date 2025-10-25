Slušaj vest

Za čudesnog Lionela Mesija godine su samo broj.

Fantastični 38-godišnji Argentinac drugu godinu zaredom osvojio je Zlatnu kopačku u američkom MLS, stavio je potpis na novi ugovor sa Interom iz Majamija, a onda sve to proslavio sa dva sjajna gola na startu doigravanja.

Majami je u prvom meču plej-ofa MLS lige savladao Nešvil rezultatom 3:1, a dvostruki strelac na meču bio je Lionel Mesi.

Mesi, koji je u četvrtak potpisao novi ugovor sa klubom sa juga Floride, koji ga veže za Inter do 2028. godine, pred početak meča primio je nagradu "Zlatna kopačka", za najboljeg strelca regularnog dela sezone, a onda je navijačima priredio pravi šou na terenu.

Doneo je prednost svom timu u 19. minutu. Urugvajac Luis Suarez je poslao precizan centaršut u šesnaesterac, a Mesi, koji je utrčao iza statične odbrane, bacio se i glavom poslao loptu u mrežu.

U nadoknadi vremena ponovo je zatresao mrežu za konačnih 3:1. Alba je centrirao sa leve strane, golman Vilis se sudario sa defanzivcem Zimermanom, ispustio loptu pravo na Mesijevu nogu i Leo je rutinski završio posao.

