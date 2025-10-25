Slušaj vest

Bruno Fernandeš je u januaru 2020. godine stigao u Mančester i brzo postao ključni fudbaler ovog tima. Vremenom je stigao i do kapitenske trake, a sada je otkrio da je u jednom trenutku odbio ponudu Al Hilala iz Saudijske Arabije i platu od 800.000 evra nedeljno, kako bi ostao deo "crvenih đavola".

Razgovor sa suprugom Anom otklonio je svaku dilemu i pomogao mu da donese odluku.

- Prva stvar koju mi je rekla bila je: Da li si to ostvario ovde sa klubom sve što si želeo da ostvariš? Znala je da nisam - rekao je Fernandeš u jednom intervjuu za "The Times".

Fernandeš će protiv Brajtona na Old Trafordu odigrati 300. utakmicu za Junajted.

Poručio je da se porodica odlično oseća u ovom gradu, a prema određenim izvorima, poslednji produžetak ugovora je doneo sa sobom mesečnu zaradu od 300.000 evra, pa svakako ne može da se kaže da im fali novca.

- Moja porodica se ovde oseća mnogo dobro. Moja deca vole da ovde idu u školu, sviđa im se način života ovde, pa čak i vreme. Svi su ovde srećni, svi su našli svoje mesto. Ponekad kažemo da nam je kuća koju imamo u Mančesteru više dom nego ona u Portugalu i ja se ovde osećam dobro i želim da ostvarim sve svoje snove sa Junajtedom. A, supruga zna da to još nisam uspeo.

U ugovoru koji važi do leta 2027. godine postoji i otkupna klauzula od 65.000.000 evra.

Saudijci su želeli da je plate i da Portugalcu ponude astronomsku platu, ali Junajted i fudbaler su želeli da nastave saradnju.

- Pričao sam sa trenerom Amorimom. Tražio je od mene da ostanem. Rekao mi je 'želimo da dovedemo još igrača koji će pomoći da napravimo bolji tim. Ako bismo doveli nove igrače, a izgubili tebe, onda ništa ne bismo dobili' - rekao je Bruno Fernandeš.

