Nekadašnji fudbaler Arsenala i reprezentacije Francuske, Metju Flamini, pre više od deceniju započeo je biznis koji mu je doneo milijarde, a koji nema nikakve veze sa fudbalom.

Flamini je bio poznat kao fudbaler koji ne štedi energiju na terenu, a godinama je vešto krio da o energiji i te kako razmišlja i van fudbalskog terena.

Po završetku igračke karijere 2019. godine, Flamini je ušao u svet biokemije i postao izvršni direktor kompanije GFBiochemicals, koja razvija održive alternative proizvodima zasnovanim na fosilnim gorivima.

Flamini je godinama ulagao novac zarađen od karijere u naučnike, infrastrukturu, zaposlene i razna istraživanja, kako bi došao do tzv. Levulinske kiseline.

Najzanimljiviji deo čitave priče je to da za privatni biznis Flaminija nije znao niko, pa čak ni njegovi roditelji.

"Saigrači iz Arsenala će saznati kada pročitaju novine, a svoj posao nisam otkrio ni menađeru Vengeru. Niko, zaista, nije znao ništa o ovome. Moj partner je javno aktivan, a ja sam uvek radio iz senke", rekao je Flamini tada dodavši:

"Nije bilo lako jer kada pokreneš nešto tako, potrošiš mnogo novca, a tu je i stres. Ipak, bio je to odličan način da se sklonim od fudbala koji je pun uspona i padova, pa mi je ovaj posao razbistrio um i doneo veliko bogatstvo. Radi se o tržištu vrednom oko 30 milijardi evra".

Metju Flamini Foto: Wiktor Dabkowski / Eyevine / Profimedia

GFBiochemicals je poznata po izumu proizvodnje levulinske kiseline koja smanjuje emisiju CO₂ do 80% pri proizvodnji deterdženata, a Flamini je zajedno sa bivšim saigračem Mesutom Ozilom razvio i biljni suplement UNITY.

Bivši fudbaler prema nekim navodima na svom računu ima više od 11, 5 milijardi evra, te spada u najbogatije bivše sportiste na svetu.

Flamini je za Arsenal odigrao 243 utakmice i osvojio je dva FA kupa i igrao finale Lige šampiona, dok je sa Milanom bio prvak Serije A.

