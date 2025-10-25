Slušaj vest

Prema navodima španskih medija, policija je uhapsila njegovu kućnu pomoćnicu i još jednog saučesnika, koji su osumnjičeni za krađu kolekcije luksuznih satova.

Prema zvaničnim informacijama, istraga je započela 16. oktobra, nakon što je Iker Kasiljas prijavio nestanak pet vrednih satova iz svoje kuće. Policija je potvrdila da su dva sata već pronađena, dok se za ostalima još traga.

Španska policija je saopštila da je rasvetlila krađu luksuznih satova iz doma bivšeg profesionalnog fudbalera u Madridu ne otkrivajući u početku njegov identitet.

Iker Kasiljas

Međutim, mediji poput "El País-a" i "Marke" ubrzo su potvrdili da je reč upravo o slavnom golmanu koji je sa Španijom osvojio Svetsko prvenstvo 2010. godine, Evropsko prvenstvo dva puta (2008. 2012. godien) i čak tri puta Ligu šampiona sa Real Madridom.

Posle brze akcije, osumnjičeni muškarac i žena uhapšeni su 21. oktobra, dok su, prema policijskim navodima, planirali da napuste zemlju. Ispostavilo se da je žena radila kao kućna pomoćnica u Kasiljasovom domu, što je dodatno šokiralo javnost.

Ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na sve češće pljačke fudbalera u Madridu. U prethodnim godinama mete lopova bili su i poznati fudbaleri Real Madrida kao što su Karim Benzema, Rodrigo i Dani Karvahal.

