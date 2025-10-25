Dejan Stanković je imao emotivnu reakciju tokom takmice protiv Orenburga.
Fudbal
DEJAN STANKOVIĆ SE PREKRSTIO KADA JE VIDEO ŠTA SE DESILO NA TERENU! Pogledajte emotivnu reakciju Srbina usred utakmice
Slušaj vest
Moskovski Spartak je kao domaćin pobedio Orenburg rezultatom 1:0.
Manfred Ugalde je u 67. minutu bio jedini strelac na ovoj utakmici, a ovom pobedom Spartak je ostao bodovno blizu vrha tabele, pošto sada ima 22 boda, četiri manje od Lokomotive i Krasnodara koji imaju sa utakmicom manje od Spartaka dele prvo mesto.
Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com
Vidi galeriju
Stanković se u poslednje vreme nalazi pod velikim pritiskom, a mediji često pominju da bi klub mogao da ga smeni.
Nakon pogotka Ugaldea koji se odlično snašao pred golom rivala Dejan Stanković se prekrstio, a zatim poljubio ruku i pokazao prstom prema kameri.
Očigledno je da se radi o poruci za nekoga, možda i za predstavnike medija u Rusiji.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši