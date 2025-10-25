Slušaj vest

Moskovski Spartak je kao domaćin pobedio Orenburg rezultatom 1:0.

Manfred Ugalde je u 67. minutu bio jedini strelac na ovoj utakmici, a ovom pobedom Spartak je ostao bodovno blizu vrha tabele, pošto sada ima 22 boda, četiri manje od Lokomotive i Krasnodara koji imaju sa utakmicom manje od Spartaka dele prvo mesto.

Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Stanković se u poslednje vreme nalazi pod velikim pritiskom, a mediji često pominju da bi klub mogao da ga smeni.

Nakon pogotka Ugaldea koji se odlično snašao pred golom rivala Dejan Stanković se prekrstio, a zatim poljubio ruku i pokazao prstom prema kameri.

Očigledno je da se radi o poruci za nekoga, možda i za predstavnike medija u Rusiji.

