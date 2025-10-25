Slušaj vest

Fudbaleri Đirone i Real Ovijeda odigrali su spektakularna meč u 10. kolu La Lige koji je na kraju završen bez pobednika, ali sa šest viđenih pogodaka - 3:3 (0:1).

Gosti su bili ti koji su bolje otvorili meč i sa dva pogotka nagovestili da bi mogli da osvoje sva tri boda, ali onda je u 59. minutu na teren kročio Kristijan Stuani i malo je nedostajalo da bude heroj domaćeg sastava.

1/5 Vidi galeriju Santi Kazorla Ovijedo Foto: Larreina/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramirez / Dax Images / Zuma Press / Profimedia

Urugvajac je najpre u 84. minutu smanjio prednost rivala, a onda u 90. minutu još jednom poslao loptu u mrežu Ovijeda i to oba puta sa bele tačke. Usledilo je tada veliko slavlje navijača Đirone, tri boda i skok na tabeli Primere su "već viđeni", a li je sve to pokvario David Karmo u poslednjem minutu sudijske nadoknade.

Golman Paulo Gazaniga je najpre uspeo da zaustavi šut prvotimaca Ovijeda, ali se lopta odbila do Portugalca i on ju je smetio iza njegovih leđa za poptuni muk na "Monusipalu".

Ipak, kada se podvuče crta nakon 100 minuta igre nerešeni ishod je najpravedniji i navijači oba tima mogu da budu ponosni na svoje igrače kako su odigrali ovaj duel, pa su ih na kraju i nagradili aplauzima.

