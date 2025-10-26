Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sramotno loše protiv Brage (0:2) u trećem kolu Lige Evrope i zato zasluženo bili kažnjeni od strane uprave kluba.

Generalni direktor Zvezdan Terzić i Upravni odbor odlučili su da svaki fudbaler Crvene zvezde posle nezalaganja i nedostojnog odnosa prema grbu i dresu kluba bude na računu olakšan za 10.000 evra.

Nije dobar mentalitet

Ova sankcija naišla je na odobravanje zvezdaške javnosti, navijača, ali i bivših fudbalera.

Jedan od onih koji je pozdravio odluku FK Crvena zvezda bio je Dragiša Binić, član zlatne generacije crveno-belih, koja je 29. maja 1991. godine u istorijskom finalu protiv Marselja u Bariju osvojila titulu prvaka Evrope.

- Nismo odavno tako loše odigrali kao u Bragi. Ne pamtim... Nijedan igrač Zvezde nije pokazao ama baš ništa. Nismo počeli loše, imali smo i neke šanse za gol, a onda kao da se sve u trenutku okrenulo. Baš me je nasekirao taj prilaz igri, nedostojan dresa i grba Crvene zvezde - rekao je za Kurir Dragiša Binić, inače član skupštine kluba i nastavio:

- I ranije sam tvrdio da ćemo igrati bolje protiv jakih ekipa, jer smo mi takav mentalitet. Videli ste kako je bilo protiv Porta. Iz tog razloga priželjkivao sam Ligu šampiona, jer je voljni momenat drugačiji... Igraš protiv moćnog kluba, znaš da nemaš šta da izgubiš, stadioni su puni...

Stranci su veći problem

Odluka rukovodstva o novčanoj kazni fudbalera skroz je na mestu, ako se pita Binić.

- Mislim da će tu da bude reakcije, da će nešto da se razmrda. Ne može ovako. Muči nas domaće prvenstvo, koje nije kvalitetno. Zvezda tu drugačije igra, napadački, dok u Evropi mora da se brani i igra defanzivno, a kako se čini, to izgleda ne umemo. Uvek nam protivnik prvi da gol. Drugo, igrači moraju da više trče, a ne da se vuku kao protiv Brage. Sa onim tempom se ne igra u Evropi.

I još jednu stvar potencirao je bivši fudbaler Crvene zvezde.

- Mogu da razumem da protivnik bude bolji, ali ne mogu da razumem kad Zvezdin igrač ne da maksimum. I ovo govorim kao nekadašnji igrač Zvezde. Mislim da je tu veći problem sa strancima nego s domaćim igračima. Zašto? Pa nemaju osećaj šta je Zvezda i s njima mora da se radi. Opet, vidim svetlo na kraju tunela, znam da će u narednim utakmicama biti bolje.

Ako ima premija, mora da bude i sankcija

Nije Crvena zvezda često kažnjavala svoje igrače, u novijoj istoriji to se nije dešavalo.

- To svuda na svetu postoji, to je normalno. Ako ima nagrada, mora da postoji i kazna. Tako je bilo i kad sam ja igrao. Za dobro te hvalim i nagrađujem, za loše zna se... Uvek mora biti akcija i reakcija. Vidim da se niko i ne buni, što pokazuje da je to dobar potez. Mora da se reaguje na vreme, nije bilo drugog izbora. E sad, igrači moraju da osete i drugu stranu, malo su se previše uljuljkali. Treba da znaju da igraju u Zvezdi, koja od tebe kao igrača traži maksimalni fokus i nameštenu glavu, da uvek budeš prvi i u vrhu, da u Evropi ne sramotiš dres koji nosiš.

Fudbaleri Crvene zvezde napravili su protiv Brage svega pet faulova. Nedopustivo za takvu utakmicu i takmičenje.

- Ne može takav odnos prema samome sebi, a kamoli prema klubu. Oni su u Zvezdi, najviše su plaćeni, smatraju ih za elitu... A kad je tako, onda moraš da budeš najbolji, da si primer i autoritet mladima, kako svojim ponašanjem, tako i odnosom. Moraš da budeš uzor, ne samo u primanjima već i da ih opravdaš na terenu. To Zvezdina deca osećaju možda i previše. Opet kažem, problem su stranci. Ne znam šta je s njima... Svi oni su videli šta traži Zvezdina publika i navijači. Nisu od juče ovde. Neobjašnjivo mi je šta se desilo na utakmici s Bragom, taj voljni momenat. Da nema borbenosti... Hajde da razumem jednog ili dvojicu, ali ceo tim... Ništa nisu pokazali. I ovi mlađi su se onda pogubili uz te starije. Iskusni igrači su ti koji su morali da povuku. Zatajili su potpuno.

Zvezdin igrač mora biti uzor

Prisetio se Dragiša Binić kako su nekad plaćani igrači u Zvezdi.

- Ne može da se poredi ono vreme i ovo sada, posebno kada je u pitanju količina novca. Mi smo imali platu od 500 maraka u dinarskoj protivvrednosti, onda 200 maraka za pobedu kod kuće i 300 za trijumf na strani. Imali smo i ciklus od četiri utakmice u mesec dana, vodilo te na prvo mesto 10, 11 ili 12 bodova, ispod toga plaćaš kaznu. A to je vreme bivše SFRJ, jedna jaka liga... I imaš za Evropu, recimo, kad dođeš do četvrtfinala, neki pristojan novac. Pored toga, klub je uvek ispoštovao ugovor, onako kako si se dogovorio, na rate i sve to uredno ide. To sad više nije to, promenio se fudbal. S obzirom na to koliko su sada plaćeni, morali bi mnogo više da pokažu.

Poredio je svoje i sadašnje vreme u Zvezdi i pronašao ono što se nikada neće promeniti.

- Mi smo imali čip da ne gubimo... Drugačija je situacija danas, razumem... Ali moraš svoju kožu skupo da prodaš i onda se niko neće na tebe ljutiti. I mi smo igrali loše, ali smo davali maksimum, neće te lopta, ima tih dana... Prepoznaju to navijači, pa te podrže, neće da te kritikuju, iako su izgubio. Videli su da si dao sve od sebe. To je moralna obaveza ako si igrač Zvezde, na stranu primanja... Mora fudbaler Zvezde da ima reakciju, da se naljuti, da digne frku kad ne ide... E, to me zabolelo najviše, to nisam video protiv Brage.

Ovde bi propali Real i Barsa



Narednu utakmicu u Ligi Evrope Crvena zvezda igra 6. novembra protiv Lila na Marakani od 18.45 sati.

- Uvek ćemo igrati bolje protiv većih imena, a Lil to svakako jeste. Kao bivši igrač i danas kao navijač očekujem da Zvezda dobije svaku utakmicu, pa tako i prvu sledeću u Ligi Evrope.



Kao glavni problem Crvene zvezde, Binić vidi nekvalitetno domaće prvenstvo:

- Slaba nam je liga... Dovedi Real ili Barsu da igraju srpsku ligu, ni oni neće moći da pobede bilo koga. Potrebni su nam jaki Partizan i Vojvodina, kao i drugi klubovi... Da prate Zvezdu, da se ugledaju... Da imaju dobru infrastrukturu, da prave igrače... To ne može preko noći. Rad sa decom je grana na kojoj sediš, jer u suprotnom postaješ legija stranaca i onda ćeš nestati kao klub - zaključio je Dragiša Binić.