"Partizan nema sada mnogo novca, a Zvezda ima. Igrali su Ligu šampiona godinama... Što se Partizana tiče - suočavaju se sa problemima. Budžet je smanjen za ovu godinu, dali su šansu mladim igračima i čini se da se to sviđa publici. Mislim da im treba nekoliko godina stabilnosti da bi nešto uspeli da urade u Evropi. I da prodaju nekog od mladih igrača", rekao je Brašanac i dodao da obožava da prati Partizan u košarci: