ZVEZDA IMA NOVAC - PARTIZAN NE: Darko Brašanac objasnio stanje u srpkom fudbalu...
Na kraju, potpisao je ugovor sa Malagom, a očigledno mu je želja da u Španiji i završi karijeru.
U razgovoru za španske medije dotakao se stanja u srpskom fudbalu.
"Partizan nema sada mnogo novca, a Zvezda ima. Igrali su Ligu šampiona godinama... Što se Partizana tiče - suočavaju se sa problemima. Budžet je smanjen za ovu godinu, dali su šansu mladim igračima i čini se da se to sviđa publici. Mislim da im treba nekoliko godina stabilnosti da bi nešto uspeli da urade u Evropi. I da prodaju nekog od mladih igrača", rekao je Brašanac i dodao da obožava da prati Partizan u košarci:
"Obožavam košarku. Novac ima veći uticaj u fudbalu, košarka je potpuno druga priča. Posebno Partizan... Na svaku utakmicu dođe 20.000 navijača. Moram da istaknem da preferiram više Pionir od Arene... To je pakao, tamo kad se igra. Arena je dobra, bude više navijača, ali Pionir je posebna priča", rekao je Brašanac.