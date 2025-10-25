Slušaj vest

Prednost Udinezeu doneo je Jesper Karlstrem golom u 16. minutu, a vođstvo je uvećao Kinan Dejvis pogotkom u 37. minutu.

Prvi gol za Leče postigao je Medon Beriša u 59. minutu, a treći za Udineze Adam Buksa u 89. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Lečea Konan Ndri pogotkom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić izašao je iz igre u 66. minutu.

Udineze je osmi na tabeli sa 12 bodova, dok Leče zauzima 16. mesto sa šest bodova.

Udineze će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa, dok će Leče dočekati Napoli.

Parma je na svom terenu odigrala nerešeno protiv Koma 0:0.

Parma zauzima 15. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok je Komo šesto sa 13 bodova.

Parma će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Rome, dok će Komo dočekati Veronu.

