Fudbaleri Espanjola pobedili su na svom terenu Elče 1:0, u utakmici 10. kola španskog prvenstva.
ROMERO PRESUDIO ELČEU: Espanjol siguran na svom terenu
Jedini gol postigao je Karlos Romero u 47. minutu.
Posle pete pobede Espanjol se popeo na treće mesto na tabeli sa 18 bodova.
Elče je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle drugog poraza zauzima sedmo mesto na tabeli sa 14 bodova.
Ranije danas Đirona i Ovijedo odigrali su nerešeno 3:3.
Kasnije igraju Atletik Bilbao - Hetafe i Valensija - Viljareal.
