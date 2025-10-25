Slušaj vest

Jedini gol postigao je Karlos Romero u 47. minutu.

Posle pete pobede Espanjol se popeo na treće mesto na tabeli sa 18 bodova.

Elče je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle drugog poraza zauzima sedmo mesto na tabeli sa 14 bodova.

Ranije danas Đirona i Ovijedo odigrali su nerešeno 3:3.

Kasnije igraju Atletik Bilbao - Hetafe i Valensija - Viljareal.

(Beta)

