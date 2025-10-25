Brest - PSŽ, 0:3!
dominacija
PSŽ NEUMOLJIV! Razneli su Brest u gostima!
Slušaj vest
Parižani su tako ponovo na pobedničkom koloseku, posle remija protiv Strasbura na svom terenu u prošlom kolu.
Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Moglo bi se reći da je PSŽ, sve dileme otklonio u prvom delu meča i to za deset minuta igre.
Marokanac Ašraf Hakimi uradio je sve vredno pomena. Prvo je dobio žuti karton, a onda je u 29. minutu doveo svoj tim do prednosti. Isti igrač je deset minuta kasnije duplirao prednost.
U nastavku meča domaći tim je mogao do gola, ali je Del Kastiljo promašio penal u 59. minutu.
Sve dileme oko pobede PSŽ, otklonio je Dezire Due svojim golom u šestom minutu nadoknade.
PSŽ se tako vratio na lidersko mesto tabele, ali uz utakmicu više od Marseja.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši