PSŽ u devetom kolu Lige 1 slavio je u meču protiv Bresta sa 3:0.

Parižani su tako ponovo na pobedničkom koloseku, posle remija protiv Strasbura na svom terenu u prošlom kolu.

Moglo bi se reći da je PSŽ, sve dileme otklonio u prvom delu meča i to za deset minuta igre.

Marokanac Ašraf Hakimi uradio je sve vredno pomena. Prvo je dobio žuti karton, a onda je u 29. minutu doveo svoj tim do prednosti. Isti igrač je deset minuta kasnije duplirao prednost.

U nastavku meča domaći tim je mogao do gola, ali je Del Kastiljo promašio penal u 59. minutu.

Sve dileme oko pobede PSŽ, otklonio je Dezire Due svojim golom u šestom minutu nadoknade.

PSŽ se tako vratio na lidersko mesto tabele, ali uz utakmicu više od Marseja.

