Radnik je poveo golom Miloša Popovića u 22. minutu, a konačan rezultat postavio je Borko Duronjić u 37. minutu.

Ekipa iz Surdulice prekinula je niz od dva poraza i posle četvrte pobede zauzima 13. mesto na tabeli sa 13 bodova.

Spartak je pretrpeo sedmi poraz i 14. je sa 12 bodova.

Ranije danas IMT je odigrao nerešeno 1:1 protiv OFK Beograda, a Radnički 1923 je u Kragujevcu pobedio TSC 2:1.

(Beta)

