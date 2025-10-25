Fudbaleri Radnika pobedili su na svom terenu u Surdulici Spartak 2:0, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.
RADNIK UBEDLJIV NA SVOM TERENU: Spartak pretrpeo poraz u Surdulici
Radnik je poveo golom Miloša Popovića u 22. minutu, a konačan rezultat postavio je Borko Duronjić u 37. minutu.
Ekipa iz Surdulice prekinula je niz od dva poraza i posle četvrte pobede zauzima 13. mesto na tabeli sa 13 bodova.
Spartak je pretrpeo sedmi poraz i 14. je sa 12 bodova.
Ranije danas IMT je odigrao nerešeno 1:1 protiv OFK Beograda, a Radnički 1923 je u Kragujevcu pobedio TSC 2:1.
(Beta)
