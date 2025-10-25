Slušaj vest

Jedini gol postigao je Aleksa Kuljanin u 14. minutu.

Železničar je posle pete pobede šesti na tabeli sa 19 bodova.

Čukarički ima bod manje i utakmicu manje na sedmom mestu na tabeli.

U sledećem kolu Radnik će 2. novembra igrati u Novom Pazaru, a Čukarički će dan ranije dočekati Partizan.

Ranije danas Radnik je u Surdulici pobedio Spartak 2:0, IMT je odigrao nerešeno 1:1 protiv OFK Beograda, a Radnički 1923 je u Kragujevcu pobedio TSC 2:1.

(Beta)

Navijači pozdravljaju novo pojačanje Zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić