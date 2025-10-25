Fudbaleri Železničara pobedili su na svom terenu u Pančevu Čukarički 1:0, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.
Fudbal
KULJANIN PRESUDIO BRĐANIMA: Železničar minimalcem slavio nad Čukaričkim
Slušaj vest
Jedini gol postigao je Aleksa Kuljanin u 14. minutu.
Železničar je posle pete pobede šesti na tabeli sa 19 bodova.
Čukarički ima bod manje i utakmicu manje na sedmom mestu na tabeli.
U sledećem kolu Radnik će 2. novembra igrati u Novom Pazaru, a Čukarički će dan ranije dočekati Partizan.
Ranije danas Radnik je u Surdulici pobedio Spartak 2:0, IMT je odigrao nerešeno 1:1 protiv OFK Beograda, a Radnički 1923 je u Kragujevcu pobedio TSC 2:1.
(Beta)
Reaguj
Komentariši