GORI VEZUV - ŠAMPION SRUŠIO INTER: Velika pobeda Napolija uz povredu De Brujnea!
Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Inter 3:1, u utakmici osmog kola Serije A i preuzeli prvo mesto na tabeli.
Napoli je poveo u 33. minutu golom Kevina de Brujnea iz jedanaesterca. Belgijski fudbaler se po postizanju gola uhvatio za desnu nogu i čini se da je istegao tetivu, pa je morao da napusti teren.
Prednost Napolija udvostručio je Skot Mektominej u 54. minutu, a pet minuta kasnije gol za Inter iz jedanaesterca postigao je Hakan Čalhanoglu.
Konačan rezultat postavio je Frank Zambo-Angisa u 66. minutu.
Napoli je posle šeste pobede prvi na tabeli sa 18 bodova i ima bod više od drugoplasiranog Milana.
Inter je prekinuo niz pobeda, a posle trećeg poraza u prvenstvu zauzima četvrto mesto sa 15 bodova.
U sledećem kolu Napoli će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea, a Inter će dočekati Fjorentinu.