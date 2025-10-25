Slušaj vest

Pobedonosni gol postigao je Maksimilijan Majer u šestom minutu nadoknade vremena.

Dortmund ima pet pobeda i 17 bodova na trećem mestu na tabeli. Ispred su aktuelni šampion Bajern Minhen sa 24 i Lajpcig sa 19 bodova.

Keln je pretrpeo treći poraz i sa 11 bodova zauzima osmo mesto na tabeli.

U sledećem kolu Dortmund će igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, a Keln će dočekati Hamburg.

