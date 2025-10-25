Fudbaleri Borusije pobedili su na svom terenu u Dortmundu Keln 1:0, u utakmici osmog kola Bundeslige.
Fudbal
MAJER U NADOKNADI SRUŠIO "JARČEVE" Dortmund sačuvao sva tri boda
Pobedonosni gol postigao je Maksimilijan Majer u šestom minutu nadoknade vremena.
Dortmund ima pet pobeda i 17 bodova na trećem mestu na tabeli. Ispred su aktuelni šampion Bajern Minhen sa 24 i Lajpcig sa 19 bodova.
Keln je pretrpeo treći poraz i sa 11 bodova zauzima osmo mesto na tabeli.
U sledećem kolu Dortmund će igrati na gostujućem terenu protiv Augsburga, a Keln će dočekati Hamburg.
(Beta)
