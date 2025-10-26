Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Niša i Crvene zvezde igraju meč 13. kola Super lige Srbije.

Ovaj duel zakazan je za 17.00 časova, a možete ga gledati na kanalima Arene sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Beogradski crveno-beli su pobedili u svih 10 svojih mečeva u dosadašnjem delu Super lige Srbije, dok Radnički zauzima 14. mesto na tabeli sa 11 bodova iz 12 utakmica.

Inače, ovaj duel je ideala prilika da crveno-beli poprave samopuzdanje u ekipi posle bolnog poraza od Brage u Ligi Evrope.

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ PRED GOSTOVANJE U NIŠU: Uvek je nezgodan tajming nakon poraza...
zvezda-celtic-324217.JPG
FudbalZVEZDA IMA NOVAC - PARTIZAN NE: Darko Brašanac objasnio stanje u srpkom fudbalu...
Darko Brašanac u dresu Partizana pre skoro jedne decenije
FudbalCRVENA ZVEZDA I ALEKSANDAR KATAI! LJUBAV I DALJE TRAJE: Evo na koliko je iskusni fudbaler produžio ugovor sa voljenim klubom!
Aleksandar Katai produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027.
FudbalPOZNATO STANJE POVREDE MARKA ARNAUTOVIĆA: Ovu informaciju sa Marakane čekali su svi navijači Crvene zvezde!
Marko Arnautović zbog povrede nije završio utakmicu protiv Brage u Ligi Evrope

Navijači pozdravljaju novo pojačanje Zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić