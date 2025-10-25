Slušaj vest

Jedini gol postigao je Borha Majoral u 75. minutu.

Hetafe je prekinuo niz od dva poraza i posle četvrte pobede ima 14 bodova na devetom mestu na tabeli. ; Isti broj bodova ima i Atletik na osmom mestu.

Ranije danas Đirona i Ovijedo odigrali su nerešeno 3:3, a Espanjol je pobedio Elče 1:0.

Kasnije igraju Valensija - Viljareal.

(Beta)

Ne propustiteFudbalROMERO PRESUDIO ELČEU: Espanjol siguran na svom terenu
Espanjol
FudbalGUDELJ POGODIO - SEVILJA IZGUBILA: Real Sosijedad slavio na "San Sebastijanu"
Sevilja
FudbalPREDSEDNIK ŠPANSKE LIGE: Uskogrudi stavovi koštali španski fudbal prilike u Majamiju
1922095866012b64dba74c975065634-w640.jpg
FudbalNIŠTA OD UTAKMICE U MAJAMIJU: Otkazan duel Barselone i Viljareala
profimedia-1047197537.jpg

Navijači pozdravljaju novo pojačanje Zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić