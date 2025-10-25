Fudbaleri Hetafea pobedili su u Bilbau domaći Atletik 1:0, u utakmici 10. kola španskog prvenstva.
Fudbal
HETAFE SE GOSTIO U BILBAU: Borha Majoral bio koban po Atletiko
Slušaj vest
Jedini gol postigao je Borha Majoral u 75. minutu.
Hetafe je prekinuo niz od dva poraza i posle četvrte pobede ima 14 bodova na devetom mestu na tabeli. ; Isti broj bodova ima i Atletik na osmom mestu.
Ranije danas Đirona i Ovijedo odigrali su nerešeno 3:3, a Espanjol je pobedio Elče 1:0.
Kasnije igraju Valensija - Viljareal.
(Beta)
Reaguj
Komentariši