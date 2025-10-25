Slušaj vest

Fudbaleri Brentforda naneli su novi poraz Liverpulu. Slavili su rezultatom 3:2 u veoma uzbudljivoj utakmici.

Ova ekipa je posle ove pobede stigla do desetog mesta i na samo dva boda manje od Liverpula.

Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Sigurno da nije prijatno Arneu Slotu, koji je upisao četvrti poraz zaredom u Premijer ligi, koji je Liverpul smakao na šest mesto tabele.

Redsi u narednom kolu dočekuju Aston Vilu, dok Brentford će na gostovanje Kristal Palas.

Strelci za Brentof bili Uatara, Igor i Šade, dok su za Liverpul pogađali Kerkez i Salah.

