Brentford - Liverpul 3:2.
tonu na tabeli
ŠTA DALJE? Novi poraz Liverpula, Brentford šokirao "redse"!
Fudbaleri Brentforda naneli su novi poraz Liverpulu. Slavili su rezultatom 3:2 u veoma uzbudljivoj utakmici.
Ova ekipa je posle ove pobede stigla do desetog mesta i na samo dva boda manje od Liverpula.
Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia
Sigurno da nije prijatno Arneu Slotu, koji je upisao četvrti poraz zaredom u Premijer ligi, koji je Liverpul smakao na šest mesto tabele.
Redsi u narednom kolu dočekuju Aston Vilu, dok Brentford će na gostovanje Kristal Palas.
Strelci za Brentof bili Uatara, Igor i Šade, dok su za Liverpul pogađali Kerkez i Salah.
