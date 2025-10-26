Slušaj vest

Fudbaleri Napolija savladali su Inter sa 3:1 u derbiju kola Serije A, te su se vratili na prvo mesto na tabeli.

Pored golova, velike borbe i lepih poteza, meč je obeležio i žestok sukob trenera Napolija Antonija Kontea i kapitena Intera Lautara Martineza.

Lautaro Martinez je vikao na Kontea i pokazivao mu rukama da se smiri, potom mu je rekao da se "upi*kio o straha", a na ovo je trener Napolija burno reagovao rečima: "Idi daj gol, go*no jedno".

Antonio Konte i Lautaro Martinez sukob na meču Napoli - Inter Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Ciro Fusco / Zuma Press / Profimedia, Fabio Sasso / Zuma Press / Profimedia

Usledio je ozbiljan haos, svi su se umešali u sukob kako bi smirili strasti, a na terenu se našao i Srbin Aleksandar Kolarov koji je takođe smirivao situaciju.

Kako je sve izgledalo možete videti u foto galeriji iznad, kao i u sledećem video snimku:

