Luka Jović ne nalazi se u prvom planu trenera AEK-a Marka Nikolića od starta sezone, te Frendži Pjero uglavnom dobija priliku od starta utakmica.

Ipak, prema pisanju grčkih medija, Jović će od prvog minuta napasti crveno-bele iz Pireja, te će dobiti priliku da počne meč protiv Olimpijakosa (nedelja, 20.00).

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Dobra partija protiv Aberdina u pobedi od 6:0 primakla je srpskog reprezentativca startnoj postavi, a nema sumnje da bi pogodak ili dva protiv Olimpijakosa dodatno potvrdili taj status. Nema dileme da je pred Jovićem težak zadatak, a videćemo kako će ga rešiti.

 BONUS VIDEO:

Luka Jović drugi gol protiv Intera Izvor: Arena Sport